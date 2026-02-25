Uçakta Powerbank Yangını Panic Yaratmadı - Son Dakika
Uçakta Powerbank Yangını Panic Yaratmadı

Uçakta Powerbank Yangını Panic Yaratmadı
25.02.2026 19:09
Ural Havayolları uçağında powerbank alev aldı, kabin ekibi söndürdü. Uçuş güvenle devam etti.

Ural Havayolları'nın İstanbul seferini yapan uçağında bir yolcunun powerbank'inin alev alması sonucu kısa süreli panik yaşandı. Kabin ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve uçak güvenle İstanbul Havalimanı'na indi.

YOLCUNUN POWERBANK CİHAZI ALEV ALDI

Olay, 22 Şubat günü Rusya merkezli Ural Havayolları'nın U6773 sefer sayılı, RA-73833 kuyruk tescilli uçağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul seferini yapan uçak Ekaterinburg Koltsovo Havalimanı'ndan havalandı. Airbus A320 tipi uçağın havalandıktan kısa süre sonra bir yolcunun yanında telefon şarj etmek için kullandığı powerbank (taşınabilir şarj cihazı)'in duman çıkarmasının ardından cihaz alev almaya başladı.

Durum üzerine kabin ekibi olaya müdahale ederken, yolcu ise olayda hafif şekilde yaralandı. Yangın söndürme tüpüyle alevlerin kontrol altına alınmasının ardından, yanan cihaz cihaz metal bir kaba konularak suyla soğutuldu. Kabin ekibinin profesyonelliğine teşekkür ederek şikayette bulunmayan yolcuya ise soğuk suyla ilk müdahale uygulandı. Olayın ardından uçuş planlandığı üzere sorunsuz tamamlandı.

"UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA GÜVENLE İNDİ"

Konuya ilişkin havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Uçakta bir yolcunun powerbanki duman çıkarmaya başladı. Cihazı, kabin memuru-eğitmenin uyumlu ve profesyonel eylemleri sayesinde söndürmeyi başardık. Uçak normal uçuşuna devam etti ve İstanbul Havalimanı'na güvenle indi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

