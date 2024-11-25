UCM\'den Netanyahu ve Gallant\'a Yakalama Emri

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(ANKARA) - Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas lideri Muhammed Deif hakkında yakalama emri çıkarmasının üzerinden bir hafta geçmeden İsrail Ordu Radyosu, Gallant'ın ABD'ye gideceğini bildirdi.

UCM, İsrail'in Gazze'yi kuşatmasının "sivil nüfusun bir kısmının yok olmasına yol açacak yaşam koşulları yarattığına" dair makul gerekçeler bulunduğuna karar vermişti. Bunun üzerine, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkmıştı. Bu kararı veren UCM ön duruşma yargıçları, Netanyahu ve Gallant'ın açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmanın yanı sıra cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler gibi insanlığa karşı suçlarla karşı karşıya olduklarını belirtmişti.

ABD'li yetkililer, kararı büyük ölçüde reddetti ve mahkemenin meşruiyetini sorguladı. İsrail Ordu Radyosu, UCM'nin bu kararının üzerinden bir hafta geçmeden, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD'ye gideceğini bildirdi.

ABD'nin, UCM'nin kararını sorgulaması ve reddetmesinin, Gallant'ın mahkemenin yetki alanının içinde olan ABD topraklarına ayak basmasıyla, Washington'un Gallant'ın tutuklanmasına ilişkin karara uymayacağı anlamına geldiği belirtildi.