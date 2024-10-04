UCM, Libya'daki Savaş Suçlarına İlişkin Tutuklama Emirlerini Açıkladı

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Libya'da savaş suçlarına karıştıkları gerekçesiyle Halife Hafter'e bağlı Kaniyat milisi 6 kişi hakkında verilen tutuklama kararlarının gizliliğini kaldırdı.

UCM'den yapılan açıklamada, 1. Ön Yargılama Dairesinin, Savcılığın talebi üzerine, 6 Nisan ve 18 Temmuz 2023 tarihlerinde toplam 6 kişi hakkında çıkarılan tutuklama müzekkerelerinin kamuya açılmasına karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, gizliliği kaldırılan tutuklama emirlerinin, Abdurahem Khalefa Abdurahem Elshgagi (Al Khani), Makhlouf Makhlouf Arhoumah Doumah (Douma), Nasser Muhammad Muftah Daou (Al Lahsa), Mohamed Mohamed Al Salheen Salmi (Salheen), Abdelbari Ayyad Ramadan Al Shaqaqi (Al Shaqaqi) ve Fathi Faraj Mohamed Salim Al Zinkal (Al Zinkal) hakkında olduğu belirtildi.

Söz konusu kişilerin, Libya'nın Tarhunah kentinde cinayet, insan onuruna saldırı, zalimane muamele, işkence, cinsel saldırı ve tecavüz gibi savaş suçlarını işledikleri kaydedildi.

UCM'nin kamuya açtığı tutuklama emirlerinde, söz konusu 6 kişinin Libya'nın Tarhuna kentindeki saldırılardan sorumlu tutulan Halife Hafter'e bağlı Kaniyat milisleri olduğu ifade edildi.

Kararda, şüphelilerin üçünün Kaniyat milisinin önde gelen üyeleri olduğu, diğer üçünün ise bu çeteyle bağlantılı olduğu aktarıldı.

UCM'deki Libya soruşturması

Libya'daki durum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 26 Şubat 2011 tarihli ve 1970 sayılı kararıyla UCM Savcılığına tevdi edildi.

UCM Savcısı da 3 Mart 2011'de Libya'daki durumla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.

UCM, başta Trablus, Bingazi ve Misrata olmak üzere Libya genelinde meydana gelen insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını ele alacağını açıkladı.