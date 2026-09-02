Ücretli öğretmenler MEB önünde eylem yaptı, Bakan Tekin görüşmedi

Haber: Hilal ACAR/ Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANKARA) - Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği, MEB önünden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, "Sayısız randevu talebini ilettik, hiçbirinde bizimle görüşmedi. Ücretli öğretmenleri yok sayarak eğitimi düzeltemezsiniz" dedi. Öğretmenlerin, bakanlık yetkilileriyle görüşme talebi kabul edilmedi.

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği, sabah saatlerinde MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile görüştü. Görüşmede Osmanağaoğlu'nun, ücretli öğretmenlerin taleplerinin karşılanması konusunda destek olacağını ve öğretmenlerin yanında olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Görüşmenin ardından öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde "Ücretli öğretmenler için adalet! Kadro ve emeklilik istiyoruz" pankartı ardında toplanarak açıklama yaptı.

Açıklamayı Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy yaptı. Atasoy, 69 kez MEB yetkilileriyle görüşme yaptıklarını belirterek, taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Sayısız görüşmeler yaptık ama hiçbir sonuç alamadık. Ücretli öğretmenler bu toplumun en mağdur kesimidir. Bunu herkesin duyması gerekmektedir. Yeni eğitim öğretim yılında ücretli öğretmenlere bir statü verilmesi gerekmektedir. Bir öğretmen 25-30 bin liraya çalışmasın. Emeklilik haklarının iadesi için buradayız. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ücretli öğretmenler için verdiği tavsiye kararının uygulanmasını istiyoruz. Emektar ücretli öğretmenlerin geçmişe dönük sigorta primlerinin kendilerine iade edilerek emeklilik haklarının kendilerine verilmesini istiyoruz. Yıllardır emek vermiş, köy okullarında sayısız emekleri olan bu değerli hocalarımıza kadro verilerek itibarlarının kendilerine verilmesini istiyoruz. Ücretli öğretmenler bu toplumun en boynu bükük kesimidir. Bir öğretmen 25-30 liraya yeni eğitim öğretim yılında çalışmasın, düzenlemeler yapılsın."

"ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER TOPLUMUN EN MAĞDUR KESİMİDİR"

Atasoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, "Sayısız randevu talebini ilettik, hiçbirinde bizimle görüşmedi. Ücretli öğretmenleri yok sayarak eğitimi düzeltemezsiniz. Eğitimin düzeltilmesi için ücretli öğretmenlik uygulamasının ya tamamen kaldırılması ya da revize edilerek ücretli öğretmenlere hakkının iade edilmesini istiyoruz. Haklarımızı alana kadar alanda çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği olarak 6 Eylül Pazar günü Aksaray'dan Ankara'ya 3 gün sürecek bir yürüyüş başlatacaklarını duyuran Atasoy, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde haklarımızı almak için tekrar burada olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ve devletin önde gelenleri, kanser olmuş duruma çözüm bulsunlar. Ücretli öğretmenler toplumun en mağdur kesimidir. Bir öğretmen bu şartlar altında çalışmasın, düzenleme istiyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından öğretmenler, yetkililerle görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına geçti. Atama Daire Başkanlığı ve diğer birimlerle görüşmek için randevu talebinde bulunan öğretmenlerin görüşme talepleri kabul edilmedi. Öğretmenler bir MEB yetkilisinin kendilerine, "Siz bu görevi bilerek kabul ettiniz, bu şartlarla çalışmalısınız" dediğini ileri sürerek, "20 bin liraya çalıştırıp bunu bize reva görüp düzenleme yapmak yerine bize tepeden konuşan bir üslubu, ücretli öğretmenler olarak kınıyoruz" ifadelerini kullandı.