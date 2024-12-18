Ücretli Öğretmenlerin Maaşları Ödenmedi - Son Dakika
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Ücretli Öğretmenlerin Maaşları Ödenmedi

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CHP'li Bakırlıoğlu, ücretli öğretmenlerin maaşlarının 15 gündür ödenmediğini eleştirdi.

18.12.2024 12:39
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ücretli öğretmenlerin maaşlarının 15 gündür ödenmediğini belirterek "Atama yapmak yerine yarım sigortayla, güvencesiz olarak çalıştırılan ücretli öğretmenlerimiz şu anda maaşlarını alamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı; okulları temizleyemiyor, çocuklara bir öğün yemek veremiyor, ücretli öğretmenlerin sigortalarını yarım yatırıp, maaşlarını ise 'ödeneksizlik' gerekçesiyle ödemiyor. O zaman bu Milli Eğitim Bakanlığı ne iş yapıyor, bütçesini nereye kullanıyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ücretli öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesiyle ilgili açıklama yaptı. Kendisine ulaşan birçok öğretmenin, maaşları yatırılmadığı için bankaların ek hesaplarını kullanarak işe gidip gelebildiğini söyleyen Bakırlıoğlu, aylık ödemelerinin aralık ayının başında yatırılması gerektiğini ama aradan 15 gün geçmesine rağmen birçok il ve ilçede hala ödeme yapılmadığına dikkat çekti.

"Öğretmenlerimiz hem çalışıyor hem ücretlerini alamıyor"

Bakırlıoğlu, bakanlığın ücretli öğretmenleri ucuz iş gücü olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Öğretmen açığı, yıllardır eleştirdiğimiz 'ücretli öğretmenlik' sistemiyle kapatılıyordu. Yani bakanlık atama yapmadan; öğretmen açığını kapatmak için asgari ücretin altında maaş verdiği 'ücretli öğretmenlik' diye bir model icat etmişti. Şimdi ise bu modeli 'ücretsiz ve borçlu öğretmenlik' haline getirdi. Öğretmenlerimiz hem çalışıyor hem ücretlerini alamıyor hem de maaşlarını alamadığından okula gidebilmek için bankalara borçlanıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, yüzyılın icadı. Bakanlık, kadro ihtiyacı olmasına rağmen atama yapmıyor, onun yerine asgari ücretin altında, yarım sigortayla öğretmenlerimizi 'ücretli öğretmen' olarak çalıştırıyordu. Şu anda bu öğretmenlerimize bir de  'ödenek yok' diyerek maaşlarını yatırmıyor. Peki bu öğretmenlerimiz nasıl geçinecek, faturalarını nasıl ödeyecek, mutfak masraflarını, kiralarını nasıl karşılayacak? Sayıları yaklaşık 100 bini bulan öğretmenlerimiz, yeni yılı sevinçle değil, kaygıyla mı karşılayacaklar? Bilgi almak için görüştüğüm okul müdürleri ise 'Öğretmenlerimin yüzlerine bakamıyorum' diyor. Ücretli öğretmenlerimizin öğretmenlik kimlik kartları yok, mazeret izni kullanamıyorlar, asgari ücretin altında maaş alıyorlar, sigortaları yarım yatıyor, tatillerde ve hastalıkta ücretleri kesiliyor, kırtasiye ve çocuk yardımı alamıyorlar ve ücretli öğretmenlerimize nöbet ücreti ödenmiyor. Yani normal şartlar altında bile oldukça mağdur olan eğitimcilerimiz, artık bu sorunların yanında maaşlarını da alamıyor. Eğitime ayrılan 'büyük' bütçe nerede?

"Bu Milli Eğitim Bakanlığı ne iş yapıyor"

Atama yapmak yerine yarım sigortayla, güvencesiz olarak çalıştırılan ücretli öğretmenlerimiz şu anda maaşlarını da alamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı; okulları temizleyemiyor, çocuklara bir öğün yemek veremiyor, ücretli öğretmenlerin sigortalarını yarım yatırıp, maaşlarını ise 'ödeneksizlik' gerekçesiyle ödemiyor. O zaman bu Milli Eğitim Bakanlığı ne iş yapıyor, bütçesini nereye kullanıyor?"

Kaynak: ANKA

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ücretli Öğretmenlerin Maaşları Ödenmedi - Son Dakika

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