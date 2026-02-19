Ücretsiz YKS ve LGS Kursları

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Karataş Kültür Merkezi'nde YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs veriliyor.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karataş Kültür Merkezi'nde alanında uzman öğretmenler tarafından Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve branş derslerinde öğrencilere ücretsiz ders veriliyor.

Merkezde uygulanan sistem sayesinde öğrencilerin seviyeleri düzenli deneme sınavlarıyla ölçülüyor, sonuçlara göre eksik konular tespit edilerek bireysel çalışma programları oluşturuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitimin her alanında gençlerin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın YKS ve LGS gibi önemli sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ailelerimizin maddi yükünü hafifleten, öğrencilerimizin başarısını artıran bu eğitim desteklerini artırarak sürdüreceğiz."