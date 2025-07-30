Tekirdağ'da uçurumdan düşen genç yaralandı.
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan A.K'den (27) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Gencin en son gittiği Kumbağ Mahallesi'ne jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede ekiplerin çalışma yaptığı uçurumdan ses gelmesi üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu alandan yaralı çıkarılan A.K, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Uçurumdan Düşen Genç Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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