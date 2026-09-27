Uçuşa elverişlilik toplantılarına 27 NATO üyesi ve 5 ortak ülkeden 127 kişi katıldı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Ankara'da 19'uncu Müttefikler için Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Kurulu Toplantısı, 22'nci NATO Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Grubu Toplantısı, 17'nci NATO Savaş Zamanı Uçuşa Elverişlilik Yazım Ekibi Toplantısı ve TUSAŞ tesislerinde Teknoloji Günü faaliyetinin yapıldığı bildirildi.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"9'uncu Müttefikler için Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Kurulu (Airworthiness Review Board-ARB) Toplantısı, 22'nci NATO Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Grubu (Airworthiness Review Board-AWAG) Toplantısı, 17'nci NATO Savaş Zamanı Uçuşa Elverişlilik Yazım Ekibi (Tiger Team – TT) Toplantısı, TUSAŞ tesislerinde Teknoloji Günü faaliyeti icra edildi. Toplantı ve etkinliğe, 27 NATO üyesi ve 5 ortaklık ülkesinden 127 kişi katıldı."