UfM'den Borrell, Akdeniz küresel ortalamadan yüzde 20 daha hızlı ısınıyor diye uyardı - Son Dakika
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UfM'den Borrell, Akdeniz küresel ortalamadan yüzde 20 daha hızlı ısınıyor diye uyardı

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UfM Genel Sekreter Yardımcısı Borrell, Antalya'daki COP31'de Akdeniz'in küresel ortalamadan yüzde 20 daha hızlı ısındığını söyledi. Borrell, deniz biyoçeşitliliğinin ve bölgenin aşırı hava olayları nedeniyle risk altında olduğunu, Kuzey-Güney işbirliği gerektiğini belirtti.

BİRİZ ÖZBAKIR - Akdeniz için Birlik (UfM) Genel Sekreter Yardımcısı Joan Borrell, Akdeniz'in küresel ortalamadan yüzde 20 daha hızlı ısındığını, deniz ekosistemlerinin yanı sıra bölgenin orman yangınları ve ani seller gibi aşırı hava olayları nedeniyle de risk altında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Borrell, UfM'nin bölgedeki ülkeler arasında işbirliğini teşvik ettiğini, iklim eyleminin yanı sıra su, enerji ve çevre alanlarında da çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Doğal güzellikleriyle tanınan Akdeniz'in iklim değişikliği nedeniyle ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu kaydeden Borrell, "Akdeniz bölgesi birçok insan için bir turizm destinasyonu. İnsanlar Akdeniz'in çok güzel bir bölge olduğunu düşünüyor. Gerçekten de öyle ama aynı zamanda iklim değişikliği nedeniyle tehlike altında olan bir bölge. İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıklarındaki artış denizel ekosistemi olumsuz etkiliyor. Bölgemiz küresel ortalamadan yüzde 20 daha hızlı ısınıyor. Denizin ısınması deniz biyoçeşitliliğini tehlikeye sokabilir." dedi.

"COP31'i aynı zamanda bir Akdeniz COP'u yapmak istedik"

COP31'i, Akdeniz'in iklim değişikliğine karşı kırılganlığı konusunda farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat olarak nitelendiren Borrell, zirvenin "Uzlaşı yoluyla diyalogdan eyleme" mottosunun da bu yaklaşımı yansıttığını dile getirdi.

Borrell, "Ev sahibi ülke ve COP Başkanı Türkiye ile birlikte bu COP'u aynı zamanda bir Akdeniz COP'u yapmak istedik. Böylece küresel düzeyde, bölgemizin özellikle risk altında olduğuna dair farkındalığı artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye ile son 8 aydır ortak çalışmalar yürüttüklerini aktaran Borrell, Antalya Akdeniz Diyalogları kapsamında 7 Akdeniz ülkesinde iklim alanında ortak bir bölgesel gündem oluşturmak amacıyla ulusal istişareler gerçekleştirdiklerini, 17 Kasım'da Antalya'da Akdeniz iklimi üzerine bakanlar düzeyinde yuvarlak masa toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.

COP31 kapsamında Akdeniz Pavilyonu'nun da hayata geçirildiği bilgisini veren Borrell, 60'tan fazla etkinlik ve panele ev sahipliği yapan pavilyonun bölgedeki tüm iklim aktörlerine açık olduğunu kaydetti.

"Kuzey ile Güney arasında sonu gelmeyen bir diyalog yaşarız"

İklim değişikliğiyle mücadelede Akdeniz ülkeleri arasında işbirliğinin önemine dikkati çeken Borrell, yenilenebilir enerji teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan yararlanmak için ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğine değindi.

Borrell, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin tek yolunun işbirliğine dayalı bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Teknoloji var, finansman var, ihtiyaçlar var, ülkelerin sosyoekonomik ihtiyaçları var. Araçlar elimizde. Yalnızca birlikte çalışmayı öğrenmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

İklim müzakerelerinde gelişmiş Kuzey ile gelişmekte olan Güney arasındaki farklılıkların, uzlaşının önüne geçmemesi gerektiğini vurgulayan Borrell, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarafların kazan-kazan anlayışıyla hareket etmesi çok önemli. Bu yaklaşımı benimsemezsek sonuç alamayız, uzlaşıya varamayız, dolayısıyla eyleme geçemeyiz, Kuzey ile Güney arasında sonu gelmeyen bir diyalog yaşarız. İki tarafın da haklı noktaları var ama bizim bu kuzey-güney yaklaşımını aşmamız ve işbirliğini gerçeğe dönüştürmek için kazan-kazan anlayışıyla düşünmeye başlamamız gerekiyor."

Kaynak: AA
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