Uganda, ABD'de sığınma talebi reddedilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmek için ABD ile "geçici" bir anlaşmaya vardığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Bagiire Vincent Waiswa, iki tarafın anlaşmanın uygulanmasına yönelik ayrıntılı düzenlemeleri sonuçlandırmakta olduğunu bildirdi.
Waiswa, ülkelerine dönmeye "isteksiz veya endişeli olan kişileri" kapsayan anlaşmanın "sabıka kaydı olanları ve refakatsiz çocukları" içermediğini, Uganda'nın öncelikli olarak Afrika ülkelerinden transfer edilecek kişileri kabul etmeyi tercih ettiğini açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Uganda, ABD ile Sığınma Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?