Uganda, ABD ile Sığınma Anlaşması İmzaladı

Uganda, ABD'de sığınma talebi reddedilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmek için ABD ile "geçici" bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Bagiire Vincent Waiswa, iki tarafın anlaşmanın uygulanmasına yönelik ayrıntılı düzenlemeleri sonuçlandırmakta olduğunu bildirdi.

Waiswa, ülkelerine dönmeye "isteksiz veya endişeli olan kişileri" kapsayan anlaşmanın "sabıka kaydı olanları ve refakatsiz çocukları" içermediğini, Uganda'nın öncelikli olarak Afrika ülkelerinden transfer edilecek kişileri kabul etmeyi tercih ettiğini açıkladı.