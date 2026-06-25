Uganda'da 5 Yaşındaki Kız Ameliyat Oldu - Son Dakika
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Uganda'da 5 Yaşındaki Kız Ameliyat Oldu

25.06.2026 22:45
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Türk sağlık ekibi, Uganda'da 5 yaşındaki Nali İsham'ı başarılı bir ameliyatla taburcu etti.

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uganda Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Uganda'da sağ bacağındaki kitle ameliyatla alınan 5 yaşındaki Nali İsham hastaneden yürüyerek taburcu edildi.

Alanında uzman doktor, hemşire, anestezi teknisyeni ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan gönüllü Türk sağlık ekibi, ücretsiz muayene ve ameliyatlarla yüzlerce Ugandalıya sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

19 kişilik ekip, 17 Haziran'dan bu yana Uganda'da yüzlerce kişiyi muayene etti, uygun görülen hastaları ameliyat etti.

Genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları, doğum ile plastik cerrahi alanlarında uzman doktorların görev aldığı, cerrahi ağırlıklı yürütülen sağlık hizmetinde çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

Hastaneye annesinin kucağında geldi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dadacı, AA muhabirine TADD ve TİKA işbirliğiyle Uganda'daki sağlık taramalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gerçekleştirdikleri ameliyatla 5 yaşındaki Nali İsham'ın sağ bacağının arkasındaki kitleyi aldıklarını belirten Dadacı, şu ifadeleri kullandı:

"Schwannoma' olarak tanımlanan bu kitle, sinirleri saran ve destekleyen Schwann hücrelerinden kaynaklanan, genellikle iyi huylu bir sinir kılıfı tümörüdür. Kanser türü olmayan bu kitle, zamanla büyüyebilir ve vücudun herhangi bir bölgesindeki periferik sinirlerde ya da kafa bölgesindeki sinirlerde ortaya çıkabilir. Biz de gerçekleştirdiğimiz ameliyatla kitleyi tamamen çıkardık."

Dadacı, İsham'ın bacağındaki kitle nedeniyle yürümekte zorlandığını ve hastaneye annesinin kucağında geldiğini anlattı.

Ameliyatın ardından birkaç gün fizik tedavi egzersizleri yapan İsham'ın taburcu edildiğini belirten Dadacı, çocuğun hastaneden yürüyerek çıktığını dile getirdi.

Ailenin büyük mutluluk yaşadığını aktaran Dadacı, İsham'ın yakınlarının TİKA, TADD ve Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uganda'da 5 Yaşındaki Kız Ameliyat Oldu - Son Dakika

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