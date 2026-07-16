Uganda Ebola'dan Arındırılıyor - Son Dakika
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Uganda Ebola'dan Arındırılıyor

16.07.2026 16:43
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Uganda, son Ebola hastasının taburcu edilmesiyle 'Ebola'dan arındırılmış' ilan edilecek.

Uganda'da Ebola tedavisi gören son hastanın bugün taburcu edilmesinin ardından, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterleri uyarınca ülkenin "Ebola'dan arındırılmış" ilan edilmesi için gerekli 42 günlük gözlem süreci başlayacak.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bugün başlayacak 42 günlük gözlem sürecinde yeni Ebola vakası görülmemesi halinde DSÖ, Uganda'yı "Ebola'dan arındırılmış ülke" ilan edecek.

DSÖ kriterlerine göre, son doğrulanmış Ebola vakasının iyileşmesinin ardından 42 gün boyunca yeni vaka tespit edilmemesi halinde ülke resmi olarak Ebola'dan arındırılmış kabul ediliyor.

Uganda'da mayıs ayında ilan edilen son Ebola salgınında 20 doğrulanmış vaka tespit edilirken, iki kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, bir olası vaka ölümle sonuçlandı.

Ülkede son doğrulanmış Ebola vakası ise 21 Haziran'da kaydedildi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda Ebola'dan Arındırılıyor - Son Dakika

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