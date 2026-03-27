Uganda Komutanı Kainerugaba'dan İsrail Askere Destek - Son Dakika
Uganda Komutanı Kainerugaba'dan İsrail Askere Destek

27.03.2026 18:17
Kainerugaba, eski bir fotoğraf paylaşarak İsrail'e destek verdi. Uganda'nın yardıma hazır olduğunu belirtti.

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, İsrailli bir kadın askerle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, "Eski bir fotoğraf. Güzel bir IDF askeri bana silah kullanmayı öğretmeye çalışıyordu. Bu 17 yıl önceydi." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Kainerugaba, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu fotoğrafın "eski bir kare" olduğunu belirtti.

Paylaşımında, İsrail ordusuna mensup kadın bir askerin kendisine silah kullanmayı öğretmeye çalıştığını anlatan Kainerugaba, "Eski bir fotoğraf. Güzel bir IDF askeri bana silah kullanmayı öğretmeye çalışıyordu. Bu 17 yıl önceydi. Elbette sonunda ona bunun nasıl yapıldığını ben öğrettim. Tanrı Uganda ve İsrail'i korusun." ifadelerini kullandı.

?Kainerugaba, daha önce de İsrail'e destek açıklamaları yapmıştı

Kainerugaba, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İsrail'e açıkça destek vermişti.

ABD ve İsrail'in İran'la savaşında İsrail'in yanında yer alacaklarını belirten Kainerugaba, "İsrail'in var olma hakkı vardır ve ona yönelik saldırılar durdurulmalıdır." açıklaması yapmıştı.

Orta Doğu'daki savaşın sona ermesini istediklerini belirten Kainerugaba, buna karşın İsrail'i yok etmeye ya da yenilgiye uğratmaya yönelik söylemlerin Uganda'yı da savaşa sürükleyebileceğini savunarak, İsrail'in yanında duracaklarını söylemişti.

Uganda'nın İsrail'e yardım etmeye hazır olduğunu kaydeden Kainerugaba, İsrail'in desteğe ihtiyaç duyması halinde bunu talep etmesinin yeterli olacağını vurgulamıştı.

Kainerugaba, daha önce Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) destek verdiği paylaşımları ve Uganda ordusunun Kenya'nın başkenti Nairobi'yi iki haftada ele geçirebileceğine ilişkin 2022'deki açıklamalarıyla da gündeme gelmişti.

Söz konusu paylaşımın ardından babası Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden alınan Kainerugaba, daha sonra Savunma Bakanlığı başta olmak üzere kritik kurumların güvenliğinden sorumlu Özel Kuvvetler Grubu Komutanı olarak atanmıştı.

Museveni, Mart 2024'te Kainerugaba'yı Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak görevlendirmişti.

Kaynak: AA

