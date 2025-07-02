Uganda\'ya Çin\'den Büyük Kulaklı Keçi İthalatı

ENTEBBE, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'den ithal edilen büyük kulaklı Jianzhou keçisi olarak da bilinen 9 melez keçi, keçi eti üretimini ve hayvancılık sektörünü güçlendirmek isteyen Uganda'ya ulaştı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'dan yola çıkan 3 erkek ve 6 dişi keçi, 10 saatten uzun süren yolculuğun ardından pazartesi gecesi Entebbe Uluslararası Havalimanı'na vardı.

Anglo-Nubian keçisi ile Jianyang yerel keçi ırkının melezlenmesiyle üretilen büyük kulaklı Jianzhou keçileri ilk kez Çin dışına ihraç ediliyor.

Keçiler, Çin'den Uganda'ya tarım teknolojileri ve en iyi uygulamaları aktarmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Çin ve Uganda Güney-Güney üçlü girişim işbirliği projesi kapsamında ithal edildi.

Proje çerçevesinde tarım üretimi, su ürünleri yetiştiriciliği ve hayvancılığın geliştirilmesi hedefleniyor. Uganda Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı, proje kapsamında büyük kulaklı Jianzhou keçisinin, Uganda'nın keçi yetiştiriciliği sektörünün dönüşümü açısından kilit öneme sahip ırk olarak belirlendiğini kaydetti.