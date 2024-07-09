Ugandalı Bir Subay Somali'de Bombalı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Güncel

Uganda ordusu, Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (ATMIS) bünyesinde Somali'de görevli olan Ugandalı bir subayın yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

Yerel medyaya yer alan haberlere göre, Uganda Ordusu Sözcüsü İbrahim Kasule Sekitto, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısında yer alan Ceel-Werigow köyündeki bombalı saldırıda Ugandalı bir subayın öldürüldüğünü kaydetti.

Sekitto, saldırıda ölen Binbaşı Patrick Opio Awany'in Mogadişu'dan Aşağı Şabelle bölgesindeki Ceeljale'ye gitmekte olan konvoyu komuta ettiğini söyledi.

Saldırıdan Eş-Şebab terör örgütünü sorumlu tutan Sekitto, bombalı saldırıda 6 askerin de yaralandığını kaydetti.

Uganda ordusunun, ATMIS kapsamında Somali'de görev yapan yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.