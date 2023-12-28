Ugandalı Şef Dorcus Mirembe, Guinness Dünya Rekorunu Kırdı

Ugandalı Şef Dorcus Mirembe, yaklaşık 125 saat boyunca aralıksız yemek pişirerek Guinness Dünya Rekorunu kırdı.

Ülkesinde "Mama D" olarak tanınan Dorcus Mirembe, 23 Aralık'tan bu yana sürdürdüğü en uzun süre yemek pişirme rekorunu 31 Aralık'a kadar taşımayı hedefliyor.

Haberin yapıldığı saate kadar yaklaşık 125 saati geride bırakan Mirembe, Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi İrlandalı şef Alan Fisher'ın 119 saatlik rekorunu egale etmiş oldu.

Ülkedeki çok sayıda siyasetçi ve tanınmış kişi Mirembe'ye sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yolladı.

AA muhabirine konuşan Şef Mirembe, ülkesinin zengin mutfağının rekoru kırmak için kendisine ilham olduğunu, geleneksel yemekleri tüm dünyaya göstermek istediğini söyledi.

Guinness Dünya Rekorları gözlemcilerinin Mirembe'nin rekorunu resmi olarak duyurması bekleniyor.