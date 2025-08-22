Uğur Demiröz, Türkiye'ye İade Edildi

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kırmızı bültenle aranırken Rusya'da yakalanan ve Türkiye'ye iade edilen Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşı Uğur Demiröz, Samsun Adliyesine sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, 2020 yılında Atakum'da Y.C'nin, 2024 yılında ise Canik'te A.C'nin öldürülmesi olaylarının planlayıcısı ve azmettiricisi olan Demiröz, İnterpol Daire Başkanlığı'nın desteğiyle Rusya'da yakalandı.

Türkiye'ye iadesi yapılan suç örgütü elebaşının Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Demiröz, Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün titiz çalışmaları sonucunda, her iki cinayetin de örgüt faaliyeti kapsamında işlendiği belirlenmişti.

Cinayetlerin azmettiricisi ve Demirözler Organize Suç Örgütü'nün elebaşı olduğu tespit edilen Uğur Demiröz'ün ayrıca uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, kasten öldürme, silahla tehdit ve hükümlünün kaçması suçlarından toplam 8 ayrı dosya kapsamında arandığı ve bu suçlardan 19 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasının olduğu öğrenildi.