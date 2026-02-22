Uğur Işılak Ramazan Konseri Başakşehir\'de

Ramazan etkinlikleri kapsamında Başakşehir'de sahneye çıkan Uğur Işılak, sevilen eserlerini seslendirdi.

Başakşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alanı dolduran kalabalık, hem müziğin hem de ramazan ayının manevi atmosferinin oluşturduğu birlik ve beraberlik duygusunu doyasıya yaşadı.

Akşam saatlerinde başlayan programda Işılak, repertuvarında yer alan ve dinleyicilerin hafızasında iz bırakan eserlerini seslendirdi. Konser alanını dolduran on binden fazla kişi, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

"Çocuklarımız kendi değerleriyle büyümeli"

Eser aralarında dinleyicilere hitap eden Işılak, çocukların kendi inanç, kültür ve medeniyet kodlarıyla yetişmesinin önemine dikkati çekerek, "Çocuklarımız kendi değerleriyle büyümeli." ifadesini kullandı.

Ailelerin bu süreçteki sorumluluğu bulunduğunu, kimlik ve şahsiyet inşasında belirleyici rol oynadığını anlatan Işılak, dünyanın içinde bulunduğu insani krizler, savaşlar ve toplumsal savrulmalar karşısında köklü değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmanın önemine işaret etti.

Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirten Işılak'ın sözleri dinleyicilerden alkış aldı.