
Uğur Mumcu Karşıyaka'da Anılacak

21.01.2026 15:12  Güncelleme: 16:29
Karşıyaka Belediyesi, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu katledilişinin 33. yılında düzenleyeceği anma töreni ve söyleşi ile anacak. Etkinlikler 24 Ocak Cumartesi günü Bostanlı Uğur Mumcu Parkı'nda ve Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu katledilişinin 33. yılında çeşitli programlarla anacak.

Düzenlenecek tören ve söyleşi ile Karşıyakalılar, Mumcu'nun düşüncelerini, gazetecilik mirasını ve aydın duruşunu bir kez daha hatırlayacak.

Bu kapsamda 24 Ocak Cumartesi saat 12.00'de Bostanlı Uğur Mumcu Parkı'nda anma töreni düzenlenecek. Karşıyaka Belediyesi tarafından, adını taşıyan parkta düzenlenecek etkinlikte Uğur Mumcu, saygı, özlem ve minnetle anılacak; büstüne karanfiller bırakılacak.

Aynı gün saat 18.00'de tarihçi-yazar Sinan Meydan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda Karşıyakalılar ile buluşacak. "Uğur Mumcu, Atatürk ve Cumhuriyet" başlıklı söyleşi ve imza gününde Uğur Mumcu'nun düşünsel mirası; Cumhuriyet değerleri, Atatürk ilkeleri ve aydınlanma mücadelesi çerçevesinde ele alınacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yaptığı açıklamada, "Uğur Mumcu, gerçeğin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyen, kalemiyle karanlığa ışık tutan çok değerli bir aydındı. Onun demokrasiye, laikliğe ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığı bugün hala yolumuzu aydınlatıyor. Uğur Mumcu'yu anmak, aynı zamanda onun savunduğu değerlere sahip çıkmak demektir. Cumhuriyet'e, aydınlanmaya ve özgür düşünceye inanan herkesi bu anlamlı buluşmalara bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

