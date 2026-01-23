Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Uğur Mumcu Paneli'nde Konuşacak - Son Dakika
23.01.2026 11:21  Güncelleme: 12:23
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33. yılı dolayısıyla düzenlenecek panelde konuşacak.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi, 24 Ocak 1993'te katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile 31 Ocak 1990'da öldürülen Prof. Dr. Muammer Aksoy'u anmak üzere, 24 -31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında anlamlı bir panele ev sahipliği yapacak.

Alevi Kültür Derneği Antalya Şubesi tarafından düzenlenen ve "Karanlığa inat aydınlığa adanmış yaşamların izinde" başlığını taşıyan panel, 24 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Panelde, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da konuşmacı olarak katılacak.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
