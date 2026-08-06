Uğur Mumcu Cinayeti Aydınlatılacak - Son Dakika
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Uğur Mumcu Cinayeti Aydınlatılacak

Uğur Mumcu Cinayeti Aydınlatılacak
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Adalet Bakanı Gürlek, Uğur Mumcu'nun cinayetini aydınlatma sözü verdi, devletin takipçisi olacağına vurgu yaptı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun suikast sonucu öldürülmesine ilişkin, "Devlet olarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Ortada faili meçhul bir cinayet varsa bunun mutlaka bir faili vardır. Devlet bunu çözmek zorundadır." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 33 yıl önce evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile Bakanlıkta bir araya geldi. Gürlek, şunları söyledi:

"Uğur Mumcu, bu ülke için gerçekten önemli bir değerdi. Önemli bir kalemdi. Özellikle rahmetlinin takip ettiği dosyalar, ele aldığı olaylar ve kaleme aldığı yazılar nedeniyle belirli kesimlerin radarına girdiğini düşünüyoruz. Burada karanlıkta kalmış bir nokta varsa devlet sonuna kadar bununla mücadele etmek zorundadır. Bizim amacımız, karanlıkta kalan hiçbir olayın bulunmamasıdır. Hem ailesinin hem de toplumun zihninde en küçük bir şüphe dahi kalmamalıdır.

Dosyadaki kişilerin isimleri, ideolojileri veya görüşleri önemli değildir. Devlet olarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Ortada faili meçhul bir cinayet varsa bunun mutlaka bir faili vardır. Devlet bunu çözmek zorundadır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti muktedirdir. Biz bu süreci samimiyetle yürüteceğiz. Aydınlatılmamış bir cinayet, karanlıkta kalmış bir olay varsa devlet bunu çözmek ve maddi gerçeği ortaya çıkarmak zorundadır. Bunu bir güç yaptıysa o gücün kim olduğunu öğrenmemiz gerekir. Hem devletin hem de toplumun gerçeği bilmesi gerekir."

Kaynak: ANKA

Uğur Mumcu, Güvenlik, Politika, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uğur Mumcu Cinayeti Aydınlatılacak - Son Dakika

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