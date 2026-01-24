Uğur Mumcu Selçuk'ta Anıldı - Son Dakika
Uğur Mumcu Selçuk'ta Anıldı

24.01.2026 17:58
Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 33. ölüm yıl dönümünde Selçuk'ta düzenlenen anma töreninde 'Bir düşünce asla susturulamaz' vurgusuyla saygı ve özlemle anıldı.

(İZMİR) - Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 33. yılında Selçuk'ta düzenlenen törende "Bir düşünce asla susturulamaz" vurgusuyla saygı ve özlemle anıldı.

Araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu, hain bir suikast sonucu katledilişinin 33. yılında Selçuk'ta düzenlenen törenle anıldı. Anma programına belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, CHP Selçuk İlçe Örgütü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anma programı kapsamında Belediye Binası önünde toplanan katılımcılar, Özgürlük Anıtı'na karanfil bıraktı. Katılımcılar daha sonra Uğur Mumcu Sevgi Yolu'nda bulunan Uğur Mumcu Anıtı'na yürüdü. Anıt önünde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

"Uğur Mumcu susturulamadı"

Uğur Mumcu'nun bir gazeteci olmanın ötesinde gerçeğin peşinden giden aydın ve Cumhuriyet değerlerinin savunucusu olduğunu belirten Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Selçuk Şube Başkanı Kerim Akgüneş, "Uğur Mumcu, hukukun üstünlüğüne inanan bir hukukçu, laikliğin ve demokrasinin savunucusu bir aydındı. O, karanlığa karşı ışığı, korkuya karşı cesareti, suskunluğa karşı sözü seçti. Ne tehditler ne baskılar ne de yalnızlık onu yolundan döndüremedi. Çünkü onun pusulası halk, yönü ise daima gerçekti" dedi.

24 Ocak 1993'te gerçekleştirilen suikasta da değinen Akgüneş, "Uğur Mumcu'yu aramızdan aldılar ancak susturamadılar. Çünkü bir insan öldürülebilir ama bir düşünce asla. Bugün hala yazıları okunuyor, soruları soruluyor ve mücadelesi yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

Akgüneş, "Onu anmak; onun gibi düşünmek, sorgulamak ve cesur olmaktır. Bu duygularla Uğur Mumcu'yu ve Ali Gaffar Okkan'ı saygı, özlem ve minnetle anıyorum. Işığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecek" diye konuştu.

"Yurtsever ve Atatürkçü bir aydın"

Anma programında konuşan Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal ise Uğur Mumcu'nun karanlık ilişkilerin, yolsuzlukların ve gericiliğin üzerine kararlılıkla giden bir aydın olduğunu ifade etti.

Kartal, Mumcu'nun sözlerine atıfta bulunarak, "Onu ortadan kaldırınca kurtulacaklarını sandılar. Oysa Uğur Mumcu, 'Her parçamdan beni aşacaklar doğacaktır' diyerek düşüncelerinin yaşayacağını çok net ifade etmişti" dedi.

Konuşmasında Prof. Dr. Muammer Aksoy, Doç. Dr. Bahriye Üçok, Abdi İpekçi, Çetin Emeç ve gerçeğin peşinde yaşamını yitiren tüm aydınları da anan Güllü Kartal, Nazım Hikmet'in dizeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Müzik dinletisi ile devam etti

Anma programı, İbrahim Ünsal ve Melis Taşkınçay tarafından Uğur Mumcu'nun düşünsel mirasına ve aydınlanma mücadelesine ithafen hazırlanan eserlerin yer aldığı müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

