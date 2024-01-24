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Uğur Mumcu suikastının 31. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Uğur Mumcu suikastının 31. yılında anma töreni düzenlendi

Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun suikast sonucu öldürülmesinin 31. yılında Seferihisar'da anma töreni düzenlendi. Törene Seferihisar Belediye Başkan Vekili Sinem Koç Karaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından Uğur Mumcu anıtı önüne karanfil bırakıldı.

Uğur Mumcu suikastının 31. yılında anma töreni düzenlendi
24.01.2024 - 16:19,
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Gazeteci yazar Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 31. yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinde anıldı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen anma törenine, Seferihisar Belediye Başkan Vekili Sinem Koç Karaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşmalar yapıldı, Uğur Mumcu anıtı önüne karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA
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Seferihisar, Uğur Mumcu, Karaman, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uğur Mumcu suikastının 31. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uğur Mumcu suikastının 31. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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