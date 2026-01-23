Eskişehir'de Uğur Mumcu Anısına Konser

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, orkestra şefi Rengim Gökmen yönetiminde " Uğur Mumcu'yu Anma Konseri" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, orkestra şefi Rengim Gökmen yönetiminde düzenlenen "Uğur Mumcu'yu Anma Konseri" ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Geceye, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Zülfü Livaneli, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş da katıldı.

Konserde Tayfun Bozok (keman), Derya Bozok (keman), Teyfik Rodos (bas), Görkem Ezgi Yıldırım (soprano), Zeynep Halvaşi (mezzosoprano), Elif Akar Kosman (piyano-klavsen), Erdem Şimşek (bağlama) ile Özlem Erdoğan yönetimindeki Eskişehir Polifonik Korosu yer aldı. Konserin ilk bölümünde, çağdaş müziğin önemli bestecilerinden Alfred Schnittke'nin 6 bölümden oluşan Konçerto Grosso No.1 adlı eseri seslendirildi.

Konserin ikinci bölümünde Tolga Taviş - Ege Yılmaz düzenlemesiyle sahnelenen "Nazım'dan Dünya'ya Sesleniş" Sahne Kantatı seslendirildi. Nazım Hikmet'in evrensel dizelerinden ilham alan eser solistler, koro ve orkestra birlikteliğiyle güçlü bir anlatım sundu. Orkestra şefi Rengim Gökmen'in eserlerle ilgili yaptığı konuşma, sanatseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Konser sonunda Rengim Gökmen, Eskişehir'de üçüncü kez Uğur Mumcu Anma Konseriyle Eskişehirli sanatseverlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Başkan Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyorum"

Konser sonunda konuşan Zülfü Livaneli de "Rengim Gökmen bunu iradesiyle, isteğiyle, sevgisiyle ve tevazusuyla gerçekleştirdi. Kendisine çok teşekkür borçluyum. Orkestraya, Türkiye'nin en önemli seslerinden değerli solistlere, Eskişehir Polifonik Korosu'na ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyorum. Bir Anadolu şehrinde bir belediyenin böylesine mükemmel bir orkestrası olmasının önemi çok büyük" ifadelerini kullandı.

"Uğur Mumcu'nun aydınlık mirası, bu topraklarda yaşamaya devam edecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise Uğur Mumcu'yu Anma Konseri'nde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, böylesine anlamlı bir gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve sanatseverlere teşekkür etti. Başkan Ünlüce, "Sanatın ve vicdanın aynı sahnede buluştuğu çok özel bir akşamdı. Senfoni Orkestramızın gerçekleştirdiği Uğur Mumcu Anma Konserinde, değerli sanatçımız Zülfü Livaneli'nin konuk olduğu bu anlamlı gecede; müzikle adaletin, özgürlükle umudun sesi yankılandı. Bu güçlü buluşmada orkestramıza ustalığıyla yön veren Rengim Gökmen'e, sahnemizi zenginleştiren kıymetli konuk solistlere ve salonu doldurarak bu anmayı birlikte büyüten sanatsever Eskişehirlilere teşekkür ediyorum. Uğur Mumcu, kalemiyle karanlığa ışık tutan, gerçeğin peşinden yürümekten asla vazgeçmeyen bir aydındı. Onu saygı, özlem ve minnetle anarken; düşüncelerini, cesaretini ve demokrasi mücadelesini müziğin evrensel diliyle geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Uğur Mumcu'nun aydınlık mirası, bu topraklarda daima yaşamaya devam edecek" diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Caz ve Oda Müziği Günleri kapsamında, 27 Ocak 2026 Salı günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi'nde İmer Demirer Quartet konseri de sanatseverlerle buluşacak.