UID, göçün 65. yılında ayrımcılıkla mücadelede ortak sorumluluk çağrısı yaptı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Almanya'ya 65 yıl önce çalışmaya gelen birinci kuşağın ülkenin ekonomik kalkınmasına katkılarına dikkati çekerek ırkçılık, aşırı sağcılık ve ayrımcılıkla mücadele çağrısında bulundu.

UID'den yapılan yazılı açıklamada, 30 Ekim 2026'nın Almanya'ya iş gücü göçünün 65. yıl dönümü olduğuna işaret edilerek "Mölln, Solingen, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği ırkçı cinayetler ve Hanau katliamı, ırkçılık ve aşırı sağ tehdidinin yol açtığı acıları hatırlatmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bugün de İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığın demokratik toplumlar açısından ciddi bir tehdit olmayı sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, tüm bunlarla mücadele edilmesi istendi.

UID'nin ırkçılık, aşırı sağcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığına karşı tutumunun net olduğu belirtilen açıklamada, bu mücadelenin yalnızca göçmen kökenli toplulukların değil, tüm demokratik toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Almanya'ya Türk iş gücü göçünün 65 yıllık geçmişinin yalnızca başarı hikayelerinden oluşmadığı aktarılan açıklamada, "1961'de başlayan göç süreci yalnızca bir iş gücü hareketliliği değil, aynı zamanda Almanya'nın savaş sonrası kalkınmasına katkı sunan bir neslin ve iki ülke arasında kurulan güçlü bağların hikayesidir." ifadesi kullanıldı.

Almanya'ya çalışmak üzere gelen birinci kuşağın fabrikalarda, madenlerde ve inşaatlarda ağır şartlar altında çalışarak ülkenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağladığı vurgulanan açıklamada, bugün ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşakların bilim, akademi, ekonomi, siyaset, sağlık, spor ve kültür alanlarında etkin roller üstlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Türk kökenli toplumun artık "misafir işçi" kavramının çok ötesinde, Almanya'nın ayrılmaz bir parçası ve eşit vatandaş olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.