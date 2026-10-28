UKMTO, Aden Körfezi'nde 9 kişi taşıyan yeşil-mavi tekne için ticari gemileri uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

UKMTO, Aden Körfezi'nde 9 kişi taşıyan yeşil-mavi tekne için ticari gemileri uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UKMTO, Aden Körfezi'nde ticari gemilerin yakınında şüpheli küçük tekneler görüldüğünü ve korsanlıkla bağlantılı olabileceğini bildirdi. İhbarlardan birinde 9 kişinin bulunduğu yeşil-mavi tekne tespit edildi, yetkililer gemilere dikkatli seyretmelerini önerdi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Yemen açıklarındaki Aden Körfezi'nde ticari gemilerin yakınında şüpheli küçük tekneler tespit edildiğini ve bu hareketliliğin korsanlık faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğini bildirdi.

UKMTO'nun açıklamasında, askeri makamlardan alınan bilgiler doğrultusunda Aden Körfezi'nde şüpheli faaliyetlere ilişkin ihbarların değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede ticari gemilerin yakınında seyreden birkaç şüpheli küçük teknenin görüldüğü ifade edilerek, ihbarlardan birinde 9 kişinin bulunduğu, iki merdiven ve bir kanca taşıyan yeşil ve mavi renkli bir teknenin tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu faaliyetlerin olası bir korsanlık grubuyla bağlantılı olabileceği belirtilen açıklamada, yetkililerin olayları araştırdığı aktarıldı.

UKMTO, bölgeden geçen gemilere dikkatli seyretmeleri, deniz güvenliğine ilişkin yönergeleri takip etmeleri ve şüpheli faaliyetleri kuruma bildirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA
Aden KörfeziGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı Götürülürken böyle seslendiler Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi Manzarayı görünce dayanamadı Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
300 binden fazla yatırımcısı var Dev Türk şirketine kayyum atandı 300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
16:01
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata Silmek zorunda kaldılar
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:36
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 17:06:09. #7.13#
SON DAKİKA: UKMTO, Aden Körfezi'nde 9 kişi taşıyan yeşil-mavi tekne için ticari gemileri uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android