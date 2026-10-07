UKMTO, Basra Körfezi'nde petrol tankerine saldırıda can kaybı ve yaralanma bildirdi - Son Dakika
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UKMTO, Basra Körfezi'nde petrol tankerine saldırıda can kaybı ve yaralanma bildirdi

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UKMTO, Katar'ın Medinet eş-Şemal kentinin 51 deniz mili kuzeyinde petrol tankerine saldırıda can kaybı ve yaralanma olduğunu bildirdi. Basra Körfezi'nde seyreden tankerin birden fazla mühimmatla vurulduğu, bölgedeki gemilere dikkatli olma çağrısı yapıldığı belirtildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Katar'ın Medinet eş-Şemal kentinin 51 deniz mili kuzeyinde bir petrol tankerinin saldırıya uğradığını ve saldırıda can kaybı ve yaralanmaların meydana geldiğini bildirdi.

UKMTO yayımladığı yazılı açıklamada, Basra Körfezi'nde seyreden bir tankerin birden fazla mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

Katar'ın Medinet eş-Şemal kentinin 51 deniz mili kuzeyinde gerçekleştirilen saldırıda can kaybı ve yaralanmaların meydana geldiği belirtildi.

UKMTO, bölgedeki gemilere seyir sırasında dikkatli olmaları ve şüpheli faaliyetleri yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu.

Olayın sorumlusu ve kullanılan mühimmat türüne ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
Basra KörfeziDenizcilikGüvenlikGüncelKatarDünyaSon Dakika

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