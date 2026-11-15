UKMTO, Basra Körfezi'nde tankere saldırı raporu sonrası gemilere uyarı yayımladı

UKMTO, Basra Körfezi'nde tankere saldırı raporu sonrası gemilere uyarı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO, Basra Körfezi'nin doğusunda bir tankere saldırı düzenlendiği raporunu aldığını duyurdu. Mürettebatın yara almadığı, hasar ve çevresel etkinin bilinmediği belirtildi; gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri bildirmeleri uyarısı yapıldı.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Basra Körfezi'nin doğusunda seyreden bir tankere saldırı düzenlendiğine dair rapor aldığını duyurdu.
UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde bir tankere saldırı düzenlendiği belirtildi.
Gemi mürettebatının saldırıdan yara almadığı, olası hasarın ve çevreye etkisinin henüz bilinmediği ifade edildi.
Açıklamada, bölgeden geçecek gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?