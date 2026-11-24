İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), dün Hürmüz Boğazı'nda 3 ticari geminin kaynağı belirsiz mühimmatlarla vurulduğunu bildirdi.

UKMTO tarafından gecikmeli yayımlanan yazılı açıklamada, "Doğrulanmış rapora göre, 23 Kasım'da (Hürmüz Boğazı'nda) 3 gemi doğuya doğru geçiş yaparken kaynağı belirsiz mühimmatlarla vurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gemilerin isabet almalarına rağmen boğazdan geçişlerine devam ettiği ve mürettebat arasında kayıp olmadığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece yayımladığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda "izinsiz" güzergahı kullanan 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpması sonucu patlayarak alev aldığını duyurmuştu.