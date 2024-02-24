Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçisi: Suçlular cezalandırılmadığı sürece barış olmayacak

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Biz barış istiyoruz ve bu barışın bütün bölgemizde tesis edilmesi için çalışıyoruz. Ancak şunu herkesin anlaması lazım ki suçlular cezalandırılmadığı, adil barış sağlanmadığı sürece bölgemizde sükunet maalesef olmayacaktır." dedi.
Ukrayna Derneği tarafından, Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yılında Ankara'daki Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.
Atatürk Heykeli önünde toplanan, Ukrayna ve Türk bayrakları ile pankart ve fotoğraflar taşıyan gruptakiler, Ukraynaca sloganlar attı.
Burada konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, "Ukrayna, iki yıl boyunca direndi, daha da fazla direnecek ve eninde sonunda kazanacak, buna inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Bodnar, mücadelelerinin "Türkiye gibi dost ve uluslararası ortaklar" sayesinde sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin Ukrayna halkına insani yardım yaptığını, Ukrayna vatandaşlarını ve Ukraynalı yetim çocukları burada misafir ettiğini hatırlattı.
Ukrayna'daki savaşın sürdüğünü vurgulayan Bodnar, "Bizim gidecek bir yerimiz yok. Biz kendi evimizdeyiz. Yuvalarımızı ve insanlarımızı savunuyoruz. Savaş 3. yılına girerken bizim dünyaya vermek istediğimiz mesaj basit. Kendi ülkenizde savaş istemiyorsanız Ukrayna'yı destekleyin." değerlendirmesini yaptı.
Bodnar, "Biz barış istiyoruz ve bu barışın bütün bölgemizde tesis edilmesi için çalışıyoruz. Ancak şunu herkesin anlaması lazım ki suçlular cezalandırılmadığı, adil barış sağlanmadığı sürece bölgemizde sükunet maalesef olmayacaktır." diye konuştu.
Büyükelçi Bodnar, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybeden Ukraynalıları andı.
"Türkiye'nin kararlı ve tereddütsüz tutumu için teşekkür ediyoruz"
Ankara'daki Ukrayna Derneğinin Başkanı Yuliya Biletska da Ukrayna'nın bu savaşta en çok acı çeken ülke olduğunu belirterek, "Dolayısıyla kimse barışı bizden daha fazla istemiyor. Sorun Ukrayna'da değil savaşı başlatan ülkede, Rusya'da. Türkiye'nin 2014 yılından bu yana sergilediği Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekleyen, kararlı ve tereddütsüz tutumu için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin tüm siyasi, diplomatik, ekonomik, insani adımları ile esirlerin serbest bırakılması için sarf ettiği çabalardan dolayı minnettar olduklarını kaydeden Biletska, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak adil barışa yönelik sözleri için minnettar olduklarını söyledi.
Kırım Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin de bugün aynı zamanda Kırım'ın ve Donbas'ın işgalinin 10. yılı olduğunu belirterek, konuşmasında "Biz Ukrayna'yla, Ukrayna halkıyla Kırım Tatarları olarak bu savaşın içindeyiz. Bu bizim savaşımız. Ukrayna-Rusya savaşı değil." ifadelerine yer verdi.
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Son Dakika › Güncel › Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Suçlular cezalandırılmadığı sürece barış olmayacak - Son Dakika
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