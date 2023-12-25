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Ukrayna'da Noel 25 Aralık'ta kutlandı - Son Dakika
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Ukrayna'da Noel 25 Aralık'ta kutlandı

Ukrayna'da bu yıl ilk kez 25 Aralık'ta Noel kutlamaları yapıldı. Devlet Başkanı Zelenskiy'in imzaladığı karar gereği, Noel tarihi değiştirilerek ülkede birlikte kutlanmaya başlandı. Başkent Kiev'deki kiliselerde düzenlenen ayinler ulusal televizyon kanallarında canlı yayınlandı.

Ukrayna\'da Noel 25 Aralık\'ta kutlandı
25.12.2023 - 17:01,  Güncelleme: 17:01
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Bu yıl Noel'i ilk kez 25 Aralık'ta kutlayan Ukrayna'daki kiliselerde ayinler yapıldı.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in temmuzda imzaladığı karar gereği, şimdiye kadar 7 Ocak'ta kutlanan Noel, ülkede ilk kez bugün kutlanıyor.

Başkent Kiev'deki kiliselerde düzenlenen Noel ayinleri, ulusal televizyon kanallarında canlı yayımlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından başkent Kiev'deki Kiev Peçersk Manastırı'nın önünde çektirdiği görüntülü kutlama mesajını paylaştı.

Bugün tüm Ukraynalıların birlikte olduğunu belirten Zelenskiy, "Hepimiz Noel'i birlikte kutluyoruz. Tek bir tarihte büyük bir aile, tek bir ulus, tek ve birleşik bir ülke olarak kutluyoruz. ve bugün ortak duamız her zamankinden daha güçlü olacak ve 2 hafta arayla değil bugün yankılanacak. (Dualar) Avrupa ve dünya ile birlikte yankılanacak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, temmuzda Noel ve bazı bayramların tarihlerinin değiştirilmesine ilişkin kanunu imzalamıştı. Kanuna göre şimdiye kadar 7 Ocak'ta yapılan Noel kutlamaları, 25 Aralık'a alınmıştı.

Kaynak: AA
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