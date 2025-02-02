Ukrayna'da Rus Saldırıları: 6 Ölü, 16 Yaralı

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KİEV, 2 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın cumartesi gecesi düzenlediği saldırılarda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna'nın orta kesimlerindeki Poltava kentinde düzenlenen bir füze saldırısı, bir apartmanın bir bölümünün çökmesine neden oldu. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Devlet Acil Durumlar Servisi cumartesi sabahı itibarıyla 21 kişinin enkazdan kurtarıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Öte yandan, bir insansız hava aracı saldırısı ülkenin doğusundaki Harkiv kentinde bir kişinin ölümüne neden olurken, kuzeydoğudaki Sumy bölgesindeki saldırılarda ise iki kişi hayatını kaybetti.

Saldırılar ayrıca kuzeydeki Kiev bölgesi, batıdaki Khmelnytsky bölgesi ile güneydeki Zaporizhzhia ve Odesa bölgelerindeki tesislerde hasara yol açtı.