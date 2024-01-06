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Ukrayna'da Rusya'nın füze saldırısı sonucu 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna'da Rusya'nın füze saldırısı sonucu 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ilçesine düzenlediği füze saldırısı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırı sonucunda 2 ev yıkıldı ve enkaz altında 2'si çocuk 6 kişi olabileceği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırıyı değerlendirerek Rusya'ya cevap verileceğini vurguladı.

Ukrayna\'da Rusya\'nın füze saldırısı sonucu 10\'dan fazla kişi hayatını kaybetti
06.01.2024 - 21:04,
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Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın bu akşam Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ilçesine düzenlediği füze saldırısı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu akşam Rus ordusunun Donetsk bölgesinin Pokrovsk ilçesine yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 10'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Pokrovsk'ta saldırı sonucunda 2 evin yıkıldığı, enkazdan bir kişinin sağ çıkarıldığı belirtilerek, enkaz altında 2'si çocuk 6 kişinin daha olabileceği aktarıldı.

Rivne köyünde, 3'ü çocuk, 6 kişinin yaşadığı bir evin tamamen yok edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Pokrovsk saldırısında S-300 füzeleri kullanıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pokrovsk'a düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

Rus ordusunun, Pokrovsk'a saldırısında S-300 füzelerini kullandığını aktaran Zelenskiy, saldırıda hayatı kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Zelenskiy, "Rusya, bu saldırıların hiçbirinin terör devleti için cevapsız kalmayacağını hissetmeli. Bunu gücümüzle, savunmamızla ve siyasi kabiliyetlerimizle sağlamalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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