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Ukrayna'da sağlık personeli zor şartlarda görev yapıyor - Son Dakika
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Ukrayna'da sağlık personeli zor şartlarda görev yapıyor

Ukrayna'da çatışmaların devam ettiği Donetsk bölgesindeki Bahmut cephesinde görev yapan sağlık personeli, cephede yaralanan askerleri tedavi etmek için zor şartlar altında çalışıyor. Yoğun askeri hareketliliğin olduğu bölgede, yaralı askerler sağlık merkezlerine getirilerek tedavi ediliyor. Sağlık çalışanları, patlama seslerinin duyulduğu merkezlerde ilk yardım, acil yardım ve ameliyat yaparak askerleri stabilize ediyor ve en yakın hastanelere naklediyor. Cephede çalışan doktorlar, Rus saldırıları altında görev yapmanın zorluklarını ve her zaman diğer sağlık çalışanlarına yardım etme gerekliliğini vurguluyor.

Ukrayna\'da sağlık personeli zor şartlarda görev yapıyor
27.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:25
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Ukrayna'da, çatışmaların devam ettiği Donetsk bölgesindeki Bahmut cephesinde zor şartlar altında görev yapan sağlık personeli, cephede yaralanan Ukraynalı askerleri tedavi etmek için çabalıyor.

Birkaç aydır Rus ordusunun kontrolüne geçen Bahmut şehrinin çok yakınındaki ön cephe hattında, iki ordu arasında havadan ve karadan savaş devam ediyor.

Yoğun askeri hareketliliğin sürdüğü bölgede görevli Ukraynalı sağlık çalışanları, güvenlik açısından oldukça zor şartlar altında çalışıyor.

Yaralı askerler sağlık merkezine getiriliyor

Yaralı askerler, tahliye ekipleri tarafından savaş alanından uzaklaştırılıyor ve en yakın sağlık merkezlerine götürülüyor.

Savaşla ilgili gelişmeleri Donetsk bölgesinde takip eden Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Ukrayna ordusundan izin alarak Bahmut cephesinde kurulan bir sağlık merkezinin çalışmalarını görüntüledi.

Patlama seslerinin duyulduğu merkezde sağlık çalışanları, zor şartlar altında görev yapıyor.

Merkezlerde, yaralı askerlere ilk yardım, acil yardım ve ameliyat yapılıyor.

"Amacımız, durumu ağır olan askerlerin hastaneye ulaşmasını sağlamak"

Soyadını vermek istemeyen Ukraynalı travmatoloji uzmanı Doktor Arsen, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Arsen, "Asıl amacımız, durumu ağır olan askerlerin hastaneye ulaşmasını sağlamaktır. Burada onları stabilize ediyoruz, ağır durumdan kurtarıyoruz ve en yakın hastaneye naklediyoruz." dedi.

Yaralılara ilk yardım yapmak için her zaman hazır olduklarını belirten Arsen, yaralıları tedavi ettikten sonra en yakın hastaneye naklettiklerini kaydetti.

Arsen, cephede çeşitli maddelerden zehirlenmiş askerlerin de kendilerine başvurduğunu ve onlara da yardımcı olduklarını söyledi.

Yaralılara bandaj ve ampütasyon uyguladıklarını kaydeden Arsen, ileri tedavi için hastanelere gönderdiklerini belirtti.

Arsen, yaralı askerlerinin cepheden tahliye sürecinin oldukça zor olduğunu, Rus güçlerinin yoğun atış yaparak tahliyeleri engellediğini vurguladı.

"Burada olmak zor"

Aynı merkezde görev yapan ve adını vermek istemeyen anestezi doktoru ise geçen yıl nisan ayından beri cephede çalıştığını aktardı.

Rus saldırıları altında görev yaptıklarını kaydeden doktor, "Bizim bulunduğumuz nokta Bahmut cephesine en yakın bölgedir. Burası zor, tehlikeli bir bölgedir." dedi.

Yaklaşık 21 yıldır çeşitli yerlerde çalıştığını ama cephede görev yapmanın oldukça zor olduğunu ifade eden doktor, şöyle konuştu:

"Burada olmak zor ama elbette her şeye alışıyorsunuz. İşim olmadığında bile her zaman diğer sağlık çalışanlarına yardım ediyorum. Benim görevim anestezi uygulamak. Ama sadece net bir iş bölümüm yok, işimizin yanı sıra yardım da ediyoruz. Elimiz boş olduğu sürece diğer uzmanlara da yardım ediyoruz."

Kaynak: AA
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