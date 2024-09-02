Ukrayna'da Savaşın Gölgesinde Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı - Son Dakika
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Ukrayna'da Savaşın Gölgesinde Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı hava saldırılarının gölgesinde başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkede yaşanan zorluklara rağmen çocuklara gereken tüm fırsatları sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Savaşın etkisiyle binlerce eğitim kurumu hedef haline geldi ve 365'i tamamen yok edildi.

02.09.2024 11:16
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Savaşın devam ettiği Ukrayna'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı hava saldırılarının gölgesinde başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinde savaşın gölgesinde yeni eğitim öğretim yılının başladığını belirtti.

Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Bugün Ukrayna, savaşa ve tüm zorluklara rağmen yeni bir okul (eğitim) yılına başlıyor. Bugün milyonlarca Ukraynalı çocuk, aileleri ve öğretmenler için yılın en önemli günlerinden biridir."

Devlet olarak Ukraynalı çocuklara gereken tüm fırsatları sağlamak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatan Zelenskiy, "Bugün faaliyet gösteren tüm okullarımız ve yüksek öğrenim kurumlarımız, halkımızın dayanıklılığının ve Ukrayna'nın gücünün bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, açıklamasında, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan çocukların güvenlik gerekçesi ile sığınak ve metro istasyonlarında derse katıldığı fotoğraflar da paylaştı.

" Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle 365 eğitim kurumu tamamen yok edildi"

Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesindeki okul ve üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılının hava saldırılarının gölgesinde başladığını duyurdu.

Savaş nedeniyle Ukrayna'da binlerce eğitim kurumunun Rus ordusunun düzenlediği saldırıların hedefi haline geldiğini aktaran Lubinets, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle 3 bin 798 eğitim kurumu bombardıman ve saldırılara maruz kaldı. Bunlardan 365'i tamamen yok edildi."

Kaynak: AA

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