Ukrayna'da son 24 saatte 150'den fazla sivil kayıp yaşandı, BM saldırıları kınadı

Ukrayna'da son 24 saatte 150'den fazla sivil kayıp yaşandı, BM saldırıları kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın Ukrayna'nın büyük şehirlerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. Sözcü Dujarric, son 24 saatteki saldırı ve çatışmaların 150'den fazla sivil kayba yol açtığını, hastane ve enerji altyapısının vurulduğunu bildirdi.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ordusunun Ukrayna'nın büyük şehirlerine yönelik devam eden saldırılarını "şiddetle" kınadığını belirtti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.
"Genel Sekreter, Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'nın büyük şehirlerine yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınamaktadır." diyen Sözcü, bu saldırıların rekor sayıda sivil kaybına ve kritik sivil altyapıda büyük hasara yol açtığını bildirdi.
Dujarric, Genel Sekreter'in, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rusya'da, özellikle Moskova bölgesindeki son saldırılar sonucunda artan sivil kayıplarından da derin endişe duyduğunu kaydetti.
Ukrayna'daki insani yardım çalışanlarının, son 24 saatteki saldırılar ve cephe hattındaki çatışmaların 150'den fazla sivil kayba yol açtığını aktardığını belirten Dujarric, saldırıların bir hastane ve enerji altyapısı da dahil olmak üzere, sivil altyapıyı vurduğunu söyledi.
Dujarric, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan tüm saldırıların nerede olursa olsun uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini ve bu tür saldırılara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.
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