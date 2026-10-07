Ukrayna'da son 24 saatte 150'den fazla sivil kayıp yaşandı, BM saldırıları kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ordusunun Ukrayna'nın büyük şehirlerine yönelik devam eden saldırılarını "şiddetle" kınadığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

"Genel Sekreter, Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'nın büyük şehirlerine yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınamaktadır." diyen Sözcü, bu saldırıların rekor sayıda sivil kaybına ve kritik sivil altyapıda büyük hasara yol açtığını bildirdi.

Dujarric, Genel Sekreter'in, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rusya'da, özellikle Moskova bölgesindeki son saldırılar sonucunda artan sivil kayıplarından da derin endişe duyduğunu kaydetti.

Ukrayna'daki insani yardım çalışanlarının, son 24 saatteki saldırılar ve cephe hattındaki çatışmaların 150'den fazla sivil kayba yol açtığını aktardığını belirten Dujarric, saldırıların bir hastane ve enerji altyapısı da dahil olmak üzere, sivil altyapıyı vurduğunu söyledi.

Dujarric, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan tüm saldırıların nerede olursa olsun uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini ve bu tür saldırılara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.