Ukrayna'da son 24 saatte 150'den fazla sivil kayıp yaşandı, BM saldırıları kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'da son 24 saatte 150'den fazla sivil kayıp yaşandı, BM saldırıları kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın Ukrayna'nın büyük şehirlerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. Sözcü Dujarric, son 24 saatteki saldırı ve çatışmaların 150'den fazla sivil kayba yol açtığını, hastane ve enerji altyapısının vurulduğunu bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ordusunun Ukrayna'nın büyük şehirlerine yönelik devam eden saldırılarını "şiddetle" kınadığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

"Genel Sekreter, Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'nın büyük şehirlerine yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınamaktadır." diyen Sözcü, bu saldırıların rekor sayıda sivil kaybına ve kritik sivil altyapıda büyük hasara yol açtığını bildirdi.

Dujarric, Genel Sekreter'in, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rusya'da, özellikle Moskova bölgesindeki son saldırılar sonucunda artan sivil kayıplarından da derin endişe duyduğunu kaydetti.

Ukrayna'daki insani yardım çalışanlarının, son 24 saatteki saldırılar ve cephe hattındaki çatışmaların 150'den fazla sivil kayba yol açtığını aktardığını belirten Dujarric, saldırıların bir hastane ve enerji altyapısı da dahil olmak üzere, sivil altyapıyı vurduğunu söyledi.

Dujarric, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan tüm saldırıların nerede olursa olsun uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini ve bu tür saldırılara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıGüvenlikHastaneGüncelEnerjiSözcüRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Bekir Bozdağ’ın yerine geçecek isim belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin’den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi
20:36
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
20:05
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
19:10
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 21:13:09. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'da son 24 saatte 150'den fazla sivil kayıp yaşandı, BM saldırıları kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei