Ukrayna'da Suikast Girişimleri Önleyici Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'da Suikast Girişimleri Önleyici Operasyon

20.02.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna polisi, Rusya'dan gelen suikast planlarını önleyerek bir grubu gözaltına aldı.

Ukrayna Ulusal Polisi, Ukraynalı gazeteci, siyasetçi ve güvenlik birimlerinin yetkililerine yönelik suikast girişimlerinin önlendiğini bildirdi.

Ukrayna Ulusal Polisinin resmi internet sitesindeki açıklamada, Moldova ve Ukrayna'da "ENIGMA 2.0" adlı, eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Rusya'dan talimat aldığı iddia edilen bir grubun, Ukrayna'da suikastlar planladığı aktarılan açıklamada, "Ulusal Polis, Rus planlarını bozdu ve Rus özel servislerinin emriyle Ukraynalı gazeteci ve siyasetçilere yönelik suikast planlayan bir istihbarat ve saldırı grubunu gözaltına aldı." ifadesi kullanıldı.

Suikastın Ukrayna'nın güvenlik birimlerinde görevli kişilere yönelik de planlandığı savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ortadan kaldırılması planlanan kişiler arasında Rusya'da 'ekstremist' olarak nitelendirilen ve aranan bir gazeteci, devlete ait bir stratejik işletmenin yöneticilerinden biri, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğünün (GUR) mevcut yetkilileri, Yabancı Lejyon'un GUR ve SSO'daki (Özel Harekat Kuvvetleri) savaşçıları ile Rusya Federasyonu'nda Ukrayna yanlısı tutum sergileyen bir kamu görevlisi bulunuyordu."

Saldırıları planlayan grubun başında 34 yaşındaki bir Moldova vatandaşının bulunduğu, söz konusu kişinin daha önce Rusya'da yargılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu şahıs, hiyerarşik bir yapı oluşturdu ve 25 yaşın altındaki hemşehri yardımcılarını da işin içine kattı. Çoğunlukla askeri eğitim kurumlarında okuyan genç erkekleri, düşman özel servisleri için yurt dışında görevler yürütmek üzere işe aldılar." ifadelerine yer verildi.

Operasyonun Ukrayna ve Moldova'nın ilgili birimleri tarafından düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Düşman (Rusya) özel servislerinin planına göre, yankı uyandıran bu cinayetler korku salmak, toplumu demoralize etmek, güvensizlik duygusu yaratmak ve Ukrayna'daki iç durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlıyordu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu kişilerin hangi ülkede gözaltına alındıkları ve kaç kişi olduklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Operasyon, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Suikast Girişimleri Önleyici Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
’Vur’ emri bu kez Trump’tan değil, komşu ülkeden 'Vur' emri bu kez Trump'tan değil, komşu ülkeden
Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
Mourinho’nun başı söyledikleri nedeniyle dertte Mourinho'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor

17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 18:14:33. #7.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da Suikast Girişimleri Önleyici Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.