KİEV, 12 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna, Rusya'nın Orenburg bölgesindeki bir helyum üretim tesisine insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi.
Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın salı günkü haberinde Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün pazartesi günü düzenlediği İHA saldırılarında vurulan tesisin, roket imalatı, uzay ve havacılık endüstrilerinde kullanılan helyumun Rusya'daki tek üreticisi olduğu belirtildi.
Bölge sakinleri, tesisin yakınında uçan İHA'ları gördüklerini söylerken, hedef alınan bölgede patlamalar yaşandığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Ukrayna'dan Rusya'ya İHA Saldırısı - Son Dakika
