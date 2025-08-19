Ukrayna'dan Rusya'ya Saldırı - Son Dakika
Ukrayna'dan Rusya'ya Saldırı

19.08.2025 10:03
Ukrayna, Rusya'nın petrol pompa istasyonuna saldırdı, petrol akışı durdu.

KİEV, 19 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna, Rusya'nın Tambov eyaletinde bulunan Nikolskoe petrol pompa istasyonuna gece saatlerinde saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada saldırı nedeniyle Drujba boru hattı üzerinden gerçekleştirilen petrol akışının tamamen durduğu belirtildi.

Açıklamada Nikolskoe tesisinin, Rus ordusuna ikmal sağlayan Rusya'nın ekonomik altyapısının bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Ukrayna geçtiğimiz hafta da Rusya'nın Bryansk bölgesinde yer alan ve Rus petrolünü Orta ve Doğu Avrupa'ya taşıyan uluslararası Drujba boru hattı üzerinde bulunan Unecha petrol pompa istasyonuna saldırı düzenlemişti.

Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle Rusya'dan petrol ithalatına yönelik bazı kısıtlamalar getiren Avrupa Birliği, Drujba boru hattını yaptırımlardan muaf tuttu.

Kaynak: Xinhua

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
09:48
Ne Yavaş ne de İmamoğlu Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rusya'ya Saldırı
