Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı - Son Dakika
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Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı

Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali eğitim merkezine İHA ile saldırdı, kayıplar ve hasar yok.

06.01.2025 11:40
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MOSKOVA, 6 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna, pazar günü Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'nin eğitim merkezi binasına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi.

Santralin basın servisi tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada, "Ukrayna'ya ait bir İHA, dünyanın tek tam ölçekli reaktör salonu simülatörünün bulunduğu Zaporijya Nükleer Enerji Santrali eğitim merkezindeki 'G' binasının çatısına çarptı" denildi.

Saldırı sonucunda yaralanan olmadığı ve herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi.

Toplam 6 gigavatlık kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali olan Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolü Şubat 2022'de Rusya'ya geçmişti.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı - Son Dakika
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