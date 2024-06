Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Barış Zirvesi'nden sonra güvenlik ve barışın yeniden tesisi için ortak çalışmaları sürdürecek

Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Barış Zirvesi'nden sonra ülkesinde güvenliğin ve barışın yeniden tesisiyle ilgili ortak çalışmaları teknik düzeyde sürdürmeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.

Zelenskiy, İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında dün başlayan Ukrayna Barış Zirvesi'nin kapanışında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zirve için gıda güvenliği, nükleer güvenlik ve esirlerin serbest bırakılması/ Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların geri dönüşünden oluşan 3 maddeyi seçerek doğru yaptıklarını belirten Zelenskiy, zirve katılımcılarının bu konulardaki tartışmaları sonucunda pratik adımlar atılabileceğinin altını çizdi.

Zelenskiy, tüm dünyada nükleer santraller ve diğer nükleer tesislerin güvenliğiyle ilgilendiklerini söyleyerek, "Zirve katılımcılarına bunu tam olarak anladıkları, Rus birliklerinin işgal ettiği ve savaş için bir sıçrama tahtasına dönüştürdükleri Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'nin güvenliğinin yeniden tesis edilmesi ihtiyacını kabul ettikleri için minnettarım." diye konuştu.

Gıda güvenliğinin sadece Küresel Güney ülkeleri için değil aynı zamanda dünyanın her bir ülkesi için kilit bir konu olduğunu savunan Zelenskiy, "Gıda güvenliği pazarlarının bozulması doğrudan kaosa giden yoldur. Ne yazık ki Rusya sık sık dünyayı istikrarsızlığa ve kaosa yönlendirmeye çalıştı. Bu nedenle dünyadaki her ailenin, her kişinin yemek yeme ve fiyat kaosundan korunma hakkını garanti altına almak için birleşmeliyiz." dedi.

"İkinci Barış Zirvesi'ni düzenlemek isteyen ülkelerle görüşmelere başladık"

Zelenskiy, Rusya'nın esir tuttuğu kişilerin serbest bırakılması ve yasa dışı kaçırılan Ukraynalı çocukların geri dönüşü konularını ele aldıkları için zirve katılımcılarına minettar olduğunu aktararak, "Rusya'nın esir aldığı sivillerimizi, kaçırılan çocuklarımızı, askerlerimizi her birini ve herkesi geri getirmeliyiz. Esarette geçen her gün korkunçtur ve biz binlerce kişinin serbest bırakılmasını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Mümkün olan en kısa sürede sonuçlar elde etmeyi umut ettiğini belirten Zelenskiy güvenlik ve barışın yeniden tesisine yönelik bu pratik adımların, BM Şartı'nın tüm ilke ve hedeflerinin yanı sıra etkisinin yeniden tesis edilebileceğini dünyadaki herkese göstereceğini kaydetti.

Zelenskiy, adil bir barış için atılan her adımın zirve katılımcılarının ve henüz zirveye katılmamış ancak barışa ilgi duyan bazı ülkelerin dikkatini çektiğini dile getirerek, "İkinci Barış Zirvesi'ni düzenlemek istediklerini ifade eden ülkeler var ve onlarla görüşmelere başladık." diye konuştu.

Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca "101 ülkeyi ve uluslararası örgütü bir araya getirerek Ukrayna ve ortaklar için büyük başarı elde ettik. Adil hedefimiz tüm dünya ülkelerinin bu onurlu girişime katılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortak çalışmalarımızı teknik düzeyde sürdürmeyi kararlaştırdık"

Zirvede nükleer güvenlik, gıda güvenliği, esirler ile Rusya tarafından yasa dışı çıkarılan Ukraynalı çocukların geri dönüşü gibi 3 konunun ayrıntılı ele alındığına işaret eden Zelenskiy, "Şimdi zirveden sonra ortak çalışmalarımızı teknik düzeyde sürdürmeyi önerdik ve kararlaştırdık." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ortak çalışmaların danışmanlar ve bakanlar düzeyinde devam edeceği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Barış Zirvesi'nin hazırlıkları sırasında danışmanlar düzeyinde olduğu gibi zirveden sonra da çeşitli yönlerden güvenliği yeniden tesis edebilecek belirli fikirler, öneriler ve gelişmeler üzerinde özel gruplar halinde çalışmaya başlama konusunda mutabık kaldık."