Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleme kaydediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleme kaydediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleme kaydedildiğini ve 100'den fazla Rus askerinin esir alındığını açıkladı. Ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus Su-34 bombardıman uçağını yok etti.

14.08.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, günün başından bu yana Rusya'nın Kursk bölgesinde farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den video konferans yoluyla Toretsk ve Pokrovsk başta olmak üzere cephe hattının önemli bölgelerindeki durum ve Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyon hakkında rapor aldığını belirtti.

Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiklerini aktaran Zelenskiy, "Günün başından beri farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettik. Aynı süre zarfında 100'den fazla Rus askeri esir alındı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki durumu bir an bile unutmadıklarını ve ortaklarınca sağlanan yardım paketleriyle bölgenin güçlendirilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna Hava Kuvvetlerine bağlı uçaksavar füze kuvvetlerinin, bu gece muharebe görevi sırasında Rusya'nın Kursk bölgesinde Rus Su-34 bombardıman uçağını yok ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Dünya, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleme kaydediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Adalet Bakanı Tunç’a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi Adalet Bakanı Tunç'a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
13:55 Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Meclis’in yapabileceği bir şey yok Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
23:15 Yine rahat durmadı Mauro Icardi’den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım Yine rahat durmadı! Mauro Icardi'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 15:14:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleme kaydediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement