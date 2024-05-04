Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Zelenskiy'in Rusya'da arananlar listesine alınması, Rus devletinin çaresizliğinin kanıtıdır - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Zelenskiy'in Rusya'da arananlar listesine alınması, Rus devletinin çaresizliğinin kanıtıdır

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Zelenskiy\'in Rusya\'da arananlar listesine alınması, Rus devletinin çaresizliğinin kanıtıdır

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Devlet Başkanı Zelenskiy'i arananlar listesine almasının, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin bir kanıtı olduğunu belirtti. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında verdiği tutuklama kararının gerçek olduğu ve 123 ülkede uygulanabilir olduğu vurgulandı.

04.05.2024 20:17
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'da arananlar listesine alındığına ilişkin bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya İçişleri Bakanlığının Zelenskiy'nin sözde arananlar listesine alındığını açıkladığı yönündeki bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin bir kanıtı olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediği şüphesiyle tutuklanmasına ilişkin kararın gerçek olduğuna ve bu kararın 123 ülkede uygulanabilirliğine işaret edildi.

Rusya İçişleri Bakanlığının veri tabanında arananlar listesine doğum yeri ve tarihiyle birlikte adı konulan Zelenskiy'nin Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca arandığı belirtilmişti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Zelenskiy'in Rusya'da arananlar listesine alınması, Rus devletinin çaresizliğinin kanıtıdır - Son Dakika

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