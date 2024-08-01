Ukrayna, F-16 Uçakları Teslim Aldı İddialarına Yorum Yapmıyor - Son Dakika
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Ukrayna, F-16 Uçakları Teslim Aldı İddialarına Yorum Yapmıyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, F-16 uçaklarının teslim alınıp alınmadığına ilişkin herhangi bir yorum yapmayacaklarını bildirdi. Podolyak, bu konuda hiçbir şekilde yorum yapmayacaklarını belirterek, bu durumun Ukrayna için hayatta kalma faktörü olduğunu ifade etti. Ayrıca Podolyak, hiçbir Batılı ortağın da bu konuda resmi açıklama yapmadığını savundu. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'F-16'lar Ukrayna'da. Bir başka imkansız şey tamamen mümkün oldu.' ifadesine yer vermişti.

01.08.2024 09:47
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, F-16 uçaklarının teslim alınıp alınmadığına ilişkin herhangi bir yorum yapmayacaklarını bildirdi.

Podolyak, yerel televizyona yaptığı açıklamada, basında çıkan Ukrayna'nın F-16 uçakları teslim aldığı yönündeki haberleri değerlendirerek, "Bu konuda hiçbir şekilde yorum yapmayacağımız açık çünkü bu bizim için hayatta kalma faktörüdür." ifadesini kullandı.

Podolyak ayrıca Ukrayna'nın hiçbir Batılı ortağının da bu konuda resmi açıklama yapmadığını savundu.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, dün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar Ukrayna'da. Bir başka imkansız şey tamamen mümkün oldu." ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA

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