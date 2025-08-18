Ukrayna için yeni güvenlik koalisyonu önerisi - Son Dakika
Ukrayna için yeni güvenlik koalisyonu önerisi

18.08.2025 15:53
ABD'nin NATO Temsilcisi Whitaker, Ukrayna'ya güvenlik garantisi için koalisyon kurulabileceğini belirtti.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matt Whitaker, Rusya- Ukrayna Savaşına ilişkin görüşmelerde Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantisi için "bir çeşit koalisyon ya da ittifak kurulmasının" gündemde olduğunu belirtti.

CNBC televizyonuna konuşan Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ukrayna'nın güvenlik garantisinin NATO üyeliği ya da benzer bir ittifak olup olmadığına ilişkin soruya Whitaker, "NATO bir koalisyon ve Ukrayna için güvenlik garantisi, bu amaca hizmet edecek bir çeşit koalisyon ya da ittifak olacaktır." diye konuştu.

Whitaker, "Ukrayna herhangi bir anlaşmayı kabul etmek zorunda olacak. İki taraf için de harika bir anlaşma olmayacak. Rusya da Ukrayna da istedikleri her şeyi alamayacak." ifadelerini kullandı.

Çevrim içi düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısında kalıcı barış konusunda ortak isteklilik olduğunu belirten Whitaker, "Bunu sağlamanın yolu, Rusya'nın bir daha saldırıya geçmemesini sağlamak olacaktır. Bu da Ukrayna'yı güçlendirerek yapılabilir." yorumunu yaptı.

NATO müttefikleri adım atmaya istekli olmalı

Fox News'e de mülakat veren Whitaker, Rusya ve Ukrayna ile yürütülen bu sürecin önemli olduğunu ve savaşın sona ermesi gerektiğini söyleyerek Zelenskiy'nin, Putin'in önerisinden farklı bir teklifle Beyaz Saray'a geldiğini belirtti.

Trump'ın bu durumda arabuluculuk yaptığını ve iki tarafın anlaşmaya varmasını sağlamaya çalıştığını ifade eden Whitaker, "Bahsedilen güvenlik garantileri çok kritik olacak." dedi.

Whitaker, "Ukrayna'nın ihtiyacı olan güvenlik garantilerini anlamasının yanı sıra bunu NATO müttefiklerine açıklaması gerekecek. NATO müttefiklerinin de adım atmaya istekli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

14:09
