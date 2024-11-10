Ukrayna İHA'ları Moskova'ya saldırdı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın sabah saatlerinde Moskova başta olmak üzere bazı şehirlere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova saatiyle 07.00 ile 10.00 arasında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı girişimi engellendi." ifadesine yer verildi.

Rus hava savunma sistemlerinin 70 Ukrayna İHA'sını imha ettiği belirtilen açıklamada, bunlardan 34'ünün Moskova, 14'ünün Bryansk, 7'sinin Oryol, 7'sinin Kaluga, 6'sının Kursk ve 2'sinin de Tula bölgelerinde vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca gece yarısı 17'si Bryansk, 3'ü Rostov, 2'si Belgorod ve biri Kursk bölgelerinde olmak üzere 23 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğü bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova'ya doğru uçan İHA'ların düşürüldüğünü belirterek, Ramenki bölgesinde imha edilen İHA'ların parçalarının herhangi bir hasara ve can kaybına neden olmadığını bildirdi.

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de Stanovoye köyünde düşen İHA parçaları sebebiyle bir kadının yaralandığını ve 2 evin yandığını açıkladı.

Ayrıca uçuşa kapatılan Moskova'daki Şeremetyevo, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanları, yeniden faaliyete geçti. Havalimanlarına gelen uçaklar, uçuşa kapalı saatlerde çevredeki şehirlere yönlendirildi.