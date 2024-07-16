Ukrayna ile Çekya mühimmat fabrikası için anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Ukrayna ile Çekya mühimmat fabrikası için anlaşmaya vardı

Ukrayna ile Çekya mühimmat fabrikası için anlaşmaya vardı

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Prag'daki hükümetler arası toplantıların ardından yaptığı açıklamada, devlete bağlı Ukroboronservice şirketinin Çek mühimmat üreticisi Sellier & Bellot şirketi ile Ukrayna'da bir mermi fabrikası kurmak için anlaştığını belirtti. Anlaşma, Sellier & Bellot ve Ukroboronservice arasında imzalandı ve projenin bir parçası olarak küçük kalibreli mühimmat üretmek için makine sağlanacak. Ayrıca, CZ BREN 2 tüfeklerinin Ukrayna'da üretilmesi için bir teknoloji transferi anlaşması imzalandı.

16.07.2024 20:28
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- Ukrayna ile Çekya mühimmat fabrikası için anlaşmaya vardı

PRAG - Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Prag'daki hükümetler arası toplantıların ardından yaptığı açıklamada, devlete bağlı Ukroboronservice şirketinin Çek mühimmat üreticisi Sellier & Bellot şirketi ile Ukrayna'da bir mermi fabrikası kurmak için anlaştığını belirtti.

Ukrayna ve Çekya hükümetleri Prag'da bir araya geldi. Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, hükümetler arası toplantıların ardından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayindeki diğer anlaşmaların yanı sıra Ukrayna'da yeni bir mermi fabrikası kurulacak. Anlaşma Sellier & Bellot ve Ukroboronservice arasında imzalandı" dedi.

Anlaşmaya ilişkin detay vermeyen Shmyhal, "Bu şu anda ordu malzemeleri için önemli" ifadelerini kullandı. Shmyhal, Ukrayna'nın bu yılın ilk aylarında başlatılan Çek girişiminden ilk 50 bin mermiyi aldığını belirtirken, Çekya Başbakanı Petr Fiala mühimmat sevkiyatının önümüzdeki yıl da devam edeceğini vurguladı.

Sellier & Bellot'un bağlı olduğu Çek silah üreticisi Colt CZ Grup tarafından yapılan açıklamada, projenin bir parçası olarak küçük kalibreli mühimmat üretmek için makine sağlanacağı aktarıldı. Colt CZ'ye bağlı Ceska Zbrojovka şirketi tarafından yapılan açıklamada ise, CZ BREN 2 tüfeklerinin Ukrayna'da üretilmesi için bir teknoloji transferi anlaşması imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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