Ukrayna, İran Füzeleri Depolarını Vurdu - Son Dakika
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Ukrayna, İran Füzeleri Depolarını Vurdu

Ukrayna, Volgograd yakınlarındaki İran füzeleri cephaneliğine saldırı düzenlediğini açıkladı.

30.09.2024 12:46
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Volgograd bölgesindeki Kotluban köyü yakınlarında İran füzelerinin depolandığı cephaneliği vurduklarını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, dün geç saatlerde Ukrayna Savunma Kuvvetlerince Kotluban köyü yakınlarında füze ve topçu silahlarının depolandığı ve modernize edildiği cephaneliğe saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ukrayna birliklerinin, elektronik harp ve hava savunma sistemleriyle yoğun şekilde korunan askeri tesisi vurduğu kaydedilen açıklamada, "Eldeki bilgilere göre saldırıdan önce bir tren dolusu İran füzesi cephaneliğe ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, cephanelik bölgesinde saldırı sonrası yangın ve mühimmat patlamalarının meydana geldiği belirtildi.

Ukrayna basınının istihbarat kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde cephaneliğe saldırının Ukrayna üretimi 120 insansız hava aracı (İHA) ile 600 kilometre mesafeden düzenlendiği bilgisi yer aldı.

Cephede son 24 saatte 153 çatışma yaşandı

Ayrıca açıklamada cephede son 24 saatte 153 çatışma çıktığı, en şiddetli çatışmaların Pokrovskiy ve Kurahovskiy yönlerinde yaşandığı bildirildi.

Rusya'nın dün Ukrayna birliklerinin mevzilerine ve nüfusun yoğun bulunduğu bölgelere bir füze ve 88 hava saldırısı düzenlediği, bunun yanı sıra 141'i çoklu fırlatma roket sistemlerinden olmak üzere 4 bin 400'den fazla atış yapıldığı belirtildi.

Ukrayna'nın bir "Kh-59/69" tipi Rus güdümlü füzesini ve 67 "Şahed" tipi İHA'yı etkisiz hale getirdiği, çatışmalarda 1250 Rus askerinin hayatını kaybettiği, Rusya'ya ait 5 tank, 27 zırhlı araç ve 27 topçu sisteminin imha edildiği bilgisi verildi.

Ukrayna "Kuzey" Operasyon Komutanlığı, son 24 saatte Rus birliklerince Çernigiv, Sumi ve Harkiv'in sınır bölgelerine 127 saldırı düzenlendiğini ve 459 patlamanın meydana geldiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, son bir haftada Rus ordusunun ülkesine karşı 900'e yakın havadan atılan bomba, 300'den fazla "Şahed" tipi İHA ve 40'tan fazla füzeyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna, İran Füzeleri Depolarını Vurdu - Son Dakika

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