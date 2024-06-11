Ukrayna'nın enerji sektörü Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle 56,2 milyar dolar zarar ve kayba uğradı

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KİEV, 11 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna'nın enerji sektörü, Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle 56,2 milyar ABD doları tutarında zarar ve kayba uğradı.

Kiev Ekonomi Okulu'nun (KSE) Pazartesi günü yayımladığı bir raporda, Mayıs 2024 itibarıyla elektrik üretim santralleri, iletim tesisleri ile petrol ve doğalgaz altyapısının tahribi nedeniyle Ukrayna'nın enerji sektörünün uğradığı doğrudan zararın 16,1 milyar doları bulduğu belirtildi.

KSE, enerji sektöründeki kayıpların yaklaşık 40,1 milyar dolara ulaştığı tahmininde bulunurken, bunun büyük bir kısmının ise enerji şirketlerindeki gelir kaybından kaynaklandığını belirtti.

Rapora göre, elektrik enerjisi endüstrisi 11,4 milyar dolar hasar ve 18,3 milyar dolar kayba uğrayarak çatışmalardan en çok etkilenen sektör oldu.

Petrol ve doğalgaz sektörü de 3,3 milyar dolar hasar ve 18,4 milyar dolar kayıpla büyük zarar gördü.

KSE'ye göre Ukrayna, tahrip olan enerji tesislerini tam anlamıyla yeniden inşa edebilmek için yaklaşık 50,5 milyar dolara ihtiyaç duyacak.