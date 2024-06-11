Ukrayna'nın enerji sektörü Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle 56,2 milyar dolar zarar ve kayba uğradı - Son Dakika
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Ukrayna'nın enerji sektörü Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle 56,2 milyar dolar zarar ve kayba uğradı

Kiev Ekonomi Okulu'nun yayımladığı bir rapora göre, Ukrayna'nın enerji sektörü, Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle 16,1 milyar dolar doğrudan zarar ve 40,1 milyar dolar kayba uğradı. Elektrik enerjisi endüstrisi çatışmalardan en çok etkilenen sektör olurken, petrol ve doğalgaz sektörü de büyük zarar gördü. Ukrayna, enerji tesislerini yeniden inşa etmek için yaklaşık 50,5 milyar dolarlık bir mali kaynağa ihtiyaç duyacak.

11.06.2024 12:27
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KİEV, 11 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna'nın enerji sektörü, Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle 56,2 milyar ABD doları tutarında zarar ve kayba uğradı.

Kiev Ekonomi Okulu'nun (KSE) Pazartesi günü yayımladığı bir raporda, Mayıs 2024 itibarıyla elektrik üretim santralleri, iletim tesisleri ile petrol ve doğalgaz altyapısının tahribi nedeniyle Ukrayna'nın enerji sektörünün uğradığı doğrudan zararın 16,1 milyar doları bulduğu belirtildi.

KSE, enerji sektöründeki kayıpların yaklaşık 40,1 milyar dolara ulaştığı tahmininde bulunurken, bunun büyük bir kısmının ise enerji şirketlerindeki gelir kaybından kaynaklandığını belirtti.

Rapora göre, elektrik enerjisi endüstrisi 11,4 milyar dolar hasar ve 18,3 milyar dolar kayba uğrayarak çatışmalardan en çok etkilenen sektör oldu.

Petrol ve doğalgaz sektörü de 3,3 milyar dolar hasar ve 18,4 milyar dolar kayıpla büyük zarar gördü.

KSE'ye göre Ukrayna, tahrip olan enerji tesislerini tam anlamıyla yeniden inşa edebilmek için yaklaşık 50,5 milyar dolara ihtiyaç duyacak.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ukrayna'nın enerji sektörü Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle 56,2 milyar dolar zarar ve kayba uğradı - Son Dakika

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