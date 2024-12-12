Ukrayna'nın Taganrog'a Füze Saldırısı

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MOSKOVA, 12 Aralık (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog Askeri Havaalanı'na Batı yapımı yüksek hassasiyetli silahlarla füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada saldırıda 6 adet ABD yapımı ATACMS balistik füzesinin kullanıldığını, bunlardan ikisinin düşürüldüğünü ve geri kalanının da Rus elektronik harp sistemleri tarafından yönlerinin saptırıldığını belirtti.

Bakanlık, düşen füze parçaları nedeniyle ölü ve yaralılar olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Batı yapımı uzun menzilli silahlarla yapılan bu saldırı karşılıksız kalmayacak ve uygun önlemler alınacaktır" denildi.

Ukrayna krizine ilişkin politikasında önemli bir değişikliğe giden ABD, kasım ayında Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli füzeleri kullanarak Rusya topraklarındaki hedefleri vurmasına izin vermişti. Rusya ise defalarca bunun gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulundu.